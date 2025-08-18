Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Россияне нанесли удар по Харькову, 3 человека погибли, 17 ранены


18.08.2025   11:02


В результате атаки российских дронов в Харькове погибли три человека, в том числе один ребёнок, - сообщают украинские СМИ.

По их же инфрмации, пострадали 17 человек, в том числе 6 детей.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, один из ударов россияне нанесли по жилому корпусу, где начался пожар.

Существует угроза, что под завалами могут оставаться люди. Продолжается спасательная операция.


