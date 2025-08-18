|
|
|
Россияне нанесли удар по Харькову, 3 человека погибли, 17 ранены
18.08.2025 11:02
В результате атаки российских дронов в Харькове погибли три человека, в том числе один ребёнок, - сообщают украинские СМИ.
По их же инфрмации, пострадали 17 человек, в том числе 6 детей.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, один из ударов россияне нанесли по жилому корпусу, где начался пожар.
Существует угроза, что под завалами могут оставаться люди. Продолжается спасательная операция.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна