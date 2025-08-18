Россияне нанесли удар по Харькову, 3 человека погибли, 17 ранены

18.08.2025 11:02





В результате атаки российских дронов в Харькове погибли три человека, в том числе один ребёнок, - сообщают украинские СМИ.



По их же инфрмации, пострадали 17 человек, в том числе 6 детей.



Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, один из ударов россияне нанесли по жилому корпусу, где начался пожар.



Существует угроза, что под завалами могут оставаться люди. Продолжается спасательная операция.





