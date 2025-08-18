Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Марш в поддержку медиа пройдет в этот четверг


18.08.2025   15:33


Представители более десятка грузинских онлайн-изданий анонсировали акцию в свою поддержку — участникам предлагается прошествовать от площади Республики до парламента.

У здания парламента состоится выставка, где будут представлены фоторепортажи.

Акция пройдет в рамках кампании Sinatle Media («Свет медиа»), в рамках которой сайты изданий ненадолго прекратили работу. Авторы кампании также призывают финансово поддержать СМИ, принимающие участие в акции.


