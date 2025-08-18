Мдинарадзе: У Грузии успех по всем направлениям

По заявлению исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, Еврокомиссия, президент которой Урсула фон дер Ляйен, отличается несправедливой критикой в адрес Грузии, в рамках «Отчета о хорошем правительстве 2025», опубликовала несколько важных индексов, где у Грузии успех по всем направлениям, и, более того, «в некоторых направлениях мы зафиксировали исторический прогресс».



«Еврокомиссия, президент которой, госпожа Урсула фон дер Ляйен, отличается острой и несправедливой критикой в адрес Грузии, в рамках «Отчета о хорошем правительстве 2025» опубликовала несколько важных индексов, в том числе: «Надежность законодательства и политики», «Лидерство и дальновидность», «Сильные государственные институты» и «Привлекательная рыночная экономика».



Опубликованный Еврокомиссией отчет подготовлен Институтом управления Чендлера и основывается на исследованиях и данных ООН, Всемирного банка, Валютного фонда, Всемирного экономического форума и других международно признанных структур, профильные исследования и данные глобально оценивающих организаций, то есть на объективных критериях и фактических данных. Следует подчеркнуть, что по каждому из этих индексов Грузия имеет успехи абсолютно по всем направлениям и более того, зафиксировала прогресс исторического значения по некоторым направлениям.



1. По индексу «Сильные институты» власть Грузии по 100-балльной системе оценки зафиксировала новый исторический максимум - 63% и заняла 34-е место в мире! Следует отметить, что по институциональной силе Грузия опережает все страны-кандидаты в члены ЕС, 13 стран - членов ЕС и НАТО: Португалию, Хорватию, Грецию, Словакию, Венгрию, Албанию, Северную Македонию, Мальту, Кипр, Болгарию, Черногорию, Румынию и Турцию.



2. По индексу «Привлекательная рыночная экономика» Грузия зафиксировала новый исторический максимум – вышла на 30-е место в мире и попала в двадцатку лучших стран Европы. По 100-балльной системе страна получила новый исторический максимум - 63,2%. В рейтинге Грузия опережает все страны-кандидаты в члены ЕС, и 16 государств ЕС и НАТО: Португалию, Чехию, Кипр, Хорватию, Венгрию, Словению, Латвию, Грецию, Польшу, Словакию, Албанию, Северную Македонию, Болгарию, Черногорию, Румынию и Турцию.



3. По индексу «Лидерство и дальновидность» власть Грузии в лучшей двадцатке Европы. По 100-балльной системе мы получили 52%, заняв 32-е место в мире и 17-ю позицию в лучшей двадцатке Европы. По этому индексу власть Грузии опережает 19 государств ЕС и НАТО: Исландию, Чехию, Латвию, Испанию, Венгрию, Португалию, Болгарию, Грецию, Мальту, Словению, Польшу, Северную Македонию, Словакию, Черногорию, Кипр, Хорватию, Румынию, Албанию и Турцию.



4. По индексу «Надежность законодательства и политики» власть Грузии вошла в двадцатку лучших в Европе! По 100-балльной системе власть Грузии получила 70%, вышла на 26-е место в мире и 18-е в Европе. По надежности законодательства и политики Грузия опережает 18 государств ЕС и НАТО: Италию, Латвию, Португалию, Испанию, Словению, Кипр, Словакию, Болгарию, Мальту, Грецию, Польшу, Румынию, Хорватию, Албанию, Венгрию, Северную Македонию, Черногорию и Турцию.



Конечно, все понимают, что это очень большой успех, который принадлежит не только власти «Грузинской мечты», но и всей Грузии и грузинскому народу.



Этот успех еще более важен и ценен на том фоне, что наша политическая команда и страна добились этого успеха на фоне абсурдных обвинений со стороны евробюрократии и кризиса, вы хорошо помните внутреннюю турбулентность, мягко говоря», - сказал Мдинарадзе.





