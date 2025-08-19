Белый дом опубликовал фото Трампа и Зеленского возле карты Украины с оккупированными территориями

19.08.2025 00:25





Владимиру Зеленскому в овальном кабинете возле большой карты с территорией Украины, на которой восточная часть закрашена розовым цветом и иллюстрирует территорию, которую сейчас контролируют российские оккупационные силы.



"Перед тем, как отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами в Восточном зале Белого дома", - подписал это фото помощник президента и заместитель главы администрации Белого дома Дан Скавино.



В то же время украинская делегация также прибыла на эту встречу с большой картой, подтвердил советник президента по коммуникации Дмитрий Литвин под видео.



Согласно карте, выставленной американской стороной, фотография которой не является слишком четкой, утверждается, что российские оккупационные войска на 17 августа контролировали в Днепропетровской области - менее 1% (украинская сторона отрицает потерю контроля какой-то территории в этой области), в Николаевской и Сумской - по 1%, Харьковской - 4%, Запорожской - 72%, Херсонской - 73%, Донецкой - 74%, Луганской - 99%.



Ранее президент Трамп и другие представители американской стороны заявляли о возможности обмена территорий, как части мирного соглашения. Агентство Reuters после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа утверждало, что РФ выразила готовность отказаться от захваченных территорий в Сумской и Харьковской областях, зато требует от Вооруженных сил Украины полного выхода из районов Донецкой и Луганской областей, которые российские войска не смогли захватить.



В то же время украинская сторона, которую поддерживают европейские партнеры, настаивает на том, что текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров, и категорически отрицает возможность признания какой-то оккупированной украинской территории российской де-юре.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





