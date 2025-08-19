Трамп: Через неделю или две мы узнаем, закончится ли война

Через неделю или две будет известно, закончится ли война или бои будут продолжаться дальше, считает президент США Дональд Трамп.



"Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ, и мы увидим. И если через определенное время, не очень далекое от сегодняшнего дня, неделю или две, мы узнаем, решим ли мы эту проблему, или эти ужасные бои будут продолжаться дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы положить этому конец", - сказал Трамп перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.



Он отметил, что есть две стороны, "которые хотят заключить соглашение".



"И возможно, что это не удастся. С другой стороны, возможно, что это удастся. И мы спасем тысячи и тысячи жизней каждую неделю. Поэтому это то, что мы действительно должны сделать. Или по крайней мере мы должны приложить все усилия. Но я думаю, что мы можем получить очень хороший результат", - подчеркнул Трамп.





