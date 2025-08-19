|
|
|
Зеленский объяснил, что показывал Трампу на карте Украины
19.08.2025 01:16
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время беседы с американским коллегой Дональдом Трампом у карты Украины показал ему «много деталей», передает NBC News.
«Я показал президенту много деталей на поле боя, на карте. Спасибо большое. Кстати, спасибо за карту» — сказал украинский лидер.
Помощник Трампа Дэн Скавино также опубликовал в соцсети Х фотографию с картой Украины, около которой стоят Трамп и Зеленский и подписал ее: «Прежде чем отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами в Восточном зале Белого дома».
Встреча с украинским президентом прошла в Овальном кабинете — главном рабочем кабинете президента США в Западном крыле Белого дома.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна