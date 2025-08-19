Нидерланды временно приостановили программу подготовки госслужащих Грузии — MATRA

Посольство Нидерландов в Грузии заявляет, что, в связи с ухудшением ситуации в стране, «вызванным действиями грузинских властей», программа подготовки госслужащих MATRA временно приостановлена.



«Это было действительно трудное решение. Нидерланды всегда были стойким сторонником и партнером в укреплении верховенства права в Грузии.



В рамках программы MATRA по подготовке кадров в области верховенства права за прошедшие годы было обучено около 200-т грузинских чиновников и государственных служащих, что способствовало укреплению многих грузинских государственных учреждений.



Грузинские участники внесли большой вклад в качество обучения и развитие многонациональной сети MATRA. Выпускники программы MATRA в Грузии составляют важную часть сети нашего посольства в Грузии.



Временная приостановка программы связана с резким ухудшением ситуации в стране в результате вызывающих глубокую озабоченность действий грузинских властей.



Мы искренне надеемся, что ситуация в стране улучшится, и мы сможем вновь приветствовать грузинских участников в будущем», — отмечается в заявлении дипведомства.





