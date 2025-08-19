Зеленский: «Мы ценим сигнал от США о готовности поддержать и быть частью гарантий безопасности Украины»

19.08.2025 10:13





Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как прошли переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. По его словам, ключевой темой стали гарантии безопасности Украины. Также стороны обсудили вопросы возвращения украинских детей и освобождения военнопленных. The Insider приводит заявление Зеленского целиком:



«Сегодня в Вашингтоне прошли важные переговоры. Много вопросов обсудили с президентом Трампом. Долгая беседа в деталях — и о ситуации на поле боя, и о наших шагах для приближения мира. Было несколько встреч и в формате с европейскими лидерами, и с президентом США.



Обсудили гарантии безопасности. Это ключевой вопрос как старт для окончания войны. Мы ценим важный сигнал от США о готовности поддержать и быть их частью. Много внимания сегодня уделили возвращению детей, освобождению военнопленных и гражданских, которых удерживает Россия. Договорились работать над этим. Президент США также поддержал встречу на уровне лидеров. Такая встреча действительно нужна, чтобы решить чувствительные вопросы.



Благодарю президента Трампа за приглашение и за сегодняшний особый формат нашей встречи. Благодарю всех лидеров, которые были с нами сегодня: Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Фридриха Мерца, Джорджу Мелони, Александра Стубба, Урсулу фон дер Ляйен, Марка Рютте. Сегодня был важный шаг — демонстрация настоящего единства между Европой и США. Лидеры лично приехали поддержать Украину и обсудить все, что приблизит нас к реальному миру, надежной архитектуре безопасности, которая защитит Украину и всю Европу. Мы продолжаем работать, координировать наши шаги со всеми союзниками, которые стремятся достойно завершить войну. Благодарю всех, кто помогает».



Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что созвонился с Владимиром Путиным (для этого он прервал свою встречу с европейскими лидерами), и сообщил, что начал подготовку трехсторонней встречи между лидерами РФ, США и Украины.



Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут. В ходе беседы президенты обсудили идею повысить уровень представителей на прямых российско-украинских переговорах.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





