Мерц: Встреча Зеленского и Путина может состояться в течение двух недель
19.08.2025 10:56
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин встретятся в течение ближайших двух недель.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".
Мерц заявил, что об этом Трамп договорился с Путиным во время перерыва в переговорах в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств.
"Во время перерыва во встрече американский президент поговорил по телефону с российским президентом и договорился, что встреча между президентом России и президентом Украины состоится в течение ближайших двух недель", – сказал Мерц журналистам.
По словам немецкого канцлера, Трамп согласился направить еще одно приглашение на трехстороннюю встречу после этого, чтобы переговоры могли "по-настоящему начаться".
Он отметил, что место этой встречи пока не определено.
"Мы не знаем, решится ли российский президент принять участие в таком саммите. Поэтому нужны убеждения", – сказал Мерц.
Немецкий канцлер отметил, что Трамп был впечатлен тем, что европейцы выступили единым фронтом, и что их переговоры с администрацией США теперь перейдут к деталям относительно гарантий безопасности для Украины.
"Совершенно очевидно, что в этом должна участвовать вся Европа", – добавил Мерц.
Отметим, Мерц перед началом встречи лидеров США, Украины, Еврокомиссии и ряда европейских государств настоял, что следующий раунд переговоров с РФ должен иметь целью прекращение огня, вопреки намерениям Трампа не вести об этом переговоры.
А президент Финляндии Александр Стубб раскрыл дополнительные подробности встречи в Белом доме, в частности рассказал о трех основных результатах.
