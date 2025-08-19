|
|
|
Саникидзе: Cейчас кандидатуру Ираклия Купрадзе ждет серьезное испытание
19.08.2025 12:20
Когда ты идешь против воли собственных и оппозиционно настроенных избирателей, не имеет значения, кто будет главным исполнителем, кто возьмет на себя роль, которую взял на себя Ираклий Купрадзе - Думаю, он допустил катастрофическую ошибку,- так один из лидеров «Национального движения» Леван Саникидзе оценивает выдвижение Ираклия Купрадзе единым кандидатом от партий «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария – для Грузии» на пост мэра Тбилиси.
По его словам, сейчас кандидатуру Ираклия Купрадзе ждет серьезное испытание.
„4 октября не будет никаких выборов, это – российская спецоперация, и никакого значение не имеет, кто будет кандидатом от оппозиционных партий, так как, первое: как Бидзина Иванишвили пишет результаты исследований «Горби», точно также он пишет результаты выборов, такого беззащитного законодательства еще никогда не было, и такой тяжелой обстановки тоже не было ни перед одними выборами. В то же время, когда ты идешь против воли собственных и оппозиционно настроенных избирателей, не имеет значения, кто будет главным исполнителем, кто возьмет на себя роль, которую взял на себя Ираклий Купрадзе.
Его кандидатуру ждет серьезное испытание, я не хочу дополнительно давать оценку находящейся не в завидной ситуации политической организации, но считаю, что он допустил катастрофическую ошибку.
«Эти две партии намерены принять участие в российской спецоперации, главной целью которой является легитимация Иванишвили, к сожалению, они играют в игру последнего.
Если был какой-то нейтральный кандидат, в связи с которым у них могли быть переговоры, думаю, что такие люди лучше осмыслили контекст, который есть в обществе, и тот справедливый гнев, который этот человек заслужил бы, исходя из этого, считаю, что люди, находящиеся вне политической обстановки, лучше осознают, какое будущее их ждало, их политическую карьеру, чем «Лело» и «Гахария». В конечном итоге же, они пришли к тому, что были названы представители обеих партий»,- заявил Саникидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна