Саникидзе: 4 октября никаких выборов не проводится, и совершенно не имеет значения, кто был бы кандидатом

«4 октября никаких выборов не проводится, и совершенно не имеет значения, кто был бы кандидатом», — заявил член «Национального движения» Леван Саникидзе.



По его словам, столь тяжёлой ситуации не было ни на одних предыдущих выборах.



«Как Бидзина Иванишвили пишет результаты в исследовании „GORBI“, точно так же он запишет и итоги выборов, особенно 4 октября. Такой уязвимой избирательной системы и такой тяжёлой ситуации не было ни на одних предыдущих выборах. В то же время, когда идёшь против воли как собственных, так и оппозиционных избирателей, совершенно не имеет значения, кто будет главным исполнителем и кто возьмёт на себя ту роль, которую вчера взял на себя Ираклий Купрадзе. Они участвуют в российской спецоперации, главная цель которой — придать легитимность Иванишвили. К сожалению, они играют в игру Иванишвили», — заявил Саникидзе.



Кроме того, по мнению Саникидзе, нейтральный кандидат ещё яснее ощутил бы тот справедливый гнев, который заслужил бы в случае выдвижения, и именно поэтому кандидата на пост мэра выбрали из партийных рядов.



«Не знаю, как проходил процесс отбора, но абсолютно понятно, что если речь шла о каком-либо нейтральном кандидате, он ещё лучше понял бы тот контекст, который существует в обществе, и тот справедливый гнев, который заслужил бы. Люди, находящиеся вне партий, лучше осознают в политической ситуации, что ожидало бы их будущую политическую карьеру. Исходя из этого, думаю, в конечном итоге пришли к выводу, что кандидатов нужно выдвигать из числа представителей партий», — отметил Саникидзе.





