Кобахидзе: Силы, финансировавшие разжигание поляризации в Грузии, уже не могут действовать свободно и придумали альтернативные формы


19.08.2025   16:11


Придумали какие-то альтернативные формы и отправляют в Литву радикальных активистов для углубления поляризации, для последних проводят соответствующие тренинги. Это вызывает крайнюю обеспокоенность, - об это в беседе с журналистами заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его утверждению, для углубления поляризации «дип стейт» активно использует Великобританию.

«Это вызывает крайнюю обеспокоенность. Вы видите, что для углубления поляризации в нашей стране «дип стейт» особенно активно использует Великобританию, что крайне возмутительно. Нам удалось сократить поляризацию в стране, в первую очередь, благодаря закону о прозрачности, т. н. закону Фара, а также законом «О грантах». Мы видим, что поляризация сократилась радикально, так как те силы, которые ранее при отсутствии прозрачности финансировали разжигание поляризации, ненависти в Грузии, сегодня не могут действовать также свободно, хотя мы видим, что они придумали альтернативные формы и отправляют в Литву радикальных активистов для углубления поляризации, для последних проводят соответствующие тренинги. Это вызывает крайнюю обеспокоенность. Жаль, что конкретные европейские силы ассоциируются в Грузии с попыткой разжигания ненависти. Это, действительно, возмутительно», - заявил Кобахидзе.


