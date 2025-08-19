Кобахидзе: Силы, финансировавшие разжигание поляризации в Грузии, уже не могут действовать свободно и придумали альтернативные формы

Придумали какие-то альтернативные формы и отправляют в Литву радикальных активистов для углубления поляризации, для последних проводят соответствующие тренинги. Это вызывает крайнюю обеспокоенность, - об это в беседе с журналистами заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его утверждению, для углубления поляризации «дип стейт» активно использует Великобританию.



«Это вызывает крайнюю обеспокоенность. Вы видите, что для углубления поляризации в нашей стране «дип стейт» особенно активно использует Великобританию, что крайне возмутительно. Нам удалось сократить поляризацию в стране, в первую очередь, благодаря закону о прозрачности, т. н. закону Фара, а также законом «О грантах». Мы видим, что поляризация сократилась радикально, так как те силы, которые ранее при отсутствии прозрачности финансировали разжигание поляризации, ненависти в Грузии, сегодня не могут действовать также свободно, хотя мы видим, что они придумали альтернативные формы и отправляют в Литву радикальных активистов для углубления поляризации, для последних проводят соответствующие тренинги. Это вызывает крайнюю обеспокоенность. Жаль, что конкретные европейские силы ассоциируются в Грузии с попыткой разжигания ненависти. Это, действительно, возмутительно», - заявил Кобахидзе.





