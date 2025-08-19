Трамп считает, что войска стран НАТО в Украине не станут "проблемой" для Путина

19.08.2025 18:50





Президент США Дональд Трамп считает, что потенциальное размещение войск европейских стран-членов НАТО в Украине не станет "проблемой" для российского лидера Владимира Путина.



Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News, сообщает "Европейская правда".



Ведущий обратил внимание президента США на то, что Россия выступает категорически против членства Украины в НАТО, и спросил, как в таком случае быть с намерениями европейских стран Альянса разместить войска в Украине в рамках потенциальных гарантий безопасности.



Трамп ответил, что членство Украины в НАТО является категорически неприемлемым для России.



"Россия говорила, что не хочет так называемых противников или врагов, давайте использовать этот термин, не хочет их на своей границе, и они были правы, они были правы", – сказал Трамп, добавив, что "все знали", что РФ никогда не согласится на членство Украины в НАТО.



В этой связи президент США заявил, что Украина не станет членом НАТО, но вместо этого он считает возможным получить согласие РФ на размещение войск государств Альянса на украинской территории.



"Они (Украина. – Ред.) не станут членами НАТО, но у нас есть европейские страны, которые возьмут на себя основную ношу, и некоторые из них, Франция и Германия, Великобритания, они хотят иметь войска на местах. Честно говоря, я не думаю, что это будет проблемой", – сказал Трамп.



Он объяснил это тем, что, по его мнению, "Путин устал от этого", "все устали от этого".



"Но никогда нельзя знать (наверняка). Мы узнаем от президента Путина в ближайшие несколько недель, это я вам могу сказать. И мы увидим", – сказал Трамп.



Трамп также сказал, что он как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.



Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.



Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





