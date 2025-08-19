Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Амиран Гамкрелидзе предупредил не доверять рекламе лекарств, распространяемой в соцсетях якобы от его имени


19.08.2025   19:09


Бывший глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе предупредил не доверять рекламе лекарств, распространяемой в соцсетях якобы от его имени.

"Эта информация иногда на русском, иногда на грузинском языке, сопровождается моим изображением и диалогом, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта...

Я со всей ответственностью заявляю, что ни одна из этих реклам или новостных статей не является реальной, является поддельной и не содержит моего реального мнения".


