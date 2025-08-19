NYT: Трамп отказался от встречи с Путиным в Москве

19.08.2025 21:07





Президент США Дональд Трамп не принял предложение Владимира Путина провести следующую встречу в трехстороннем формате – с Владимиром Зеленским – в Москве.



Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The New York Times.



Возможность встречи в Москве обсуждалась во время звонка лидеров США и России в понедельник.



По данным NYT, они "обсудили возможность двусторонней встречи Путина и Зеленского, а также трехсторонней встречи с участием Трампа".



Высокопоставленный европейский дипломат рассказал изданию, что Путин предложил Москву в качестве места встречи.



"Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину, отметил дипломат", – говорится в публикации.



СМИ ранее писали, что Владимир Зеленский также отклонил возможность встречи с Путиным в Москве.





