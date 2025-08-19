Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
NYT: Трамп отказался от встречи с Путиным в Москве


19.08.2025   21:07


Президент США Дональд Трамп не принял предложение Владимира Путина провести следующую встречу в трехстороннем формате – с Владимиром Зеленским – в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The New York Times.

Возможность встречи в Москве обсуждалась во время звонка лидеров США и России в понедельник.

По данным NYT, они "обсудили возможность двусторонней встречи Путина и Зеленского, а также трехсторонней встречи с участием Трампа".

Высокопоставленный европейский дипломат рассказал изданию, что Путин предложил Москву в качестве места встречи.

"Европейские лидеры были напуганы таким сценарием, но Трамп вежливо отказал Путину, отметил дипломат", – говорится в публикации.

СМИ ранее писали, что Владимир Зеленский также отклонил возможность встречи с Путиным в Москве.


