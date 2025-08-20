Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили: Путин старается не допустить, чтобы окончание войны выглядело как его поражение


20.08.2025   10:01


Третий президент Грузии прокомментировал встречу президентов США и Украины, назвав её «триумфом президента Зеленского в Вашингтоне». В социальной сети Facebook Михаил Саакашвили написал:

«Переговоры Трампа и Зеленского напоминали встречу двух влюблённых. Главной темой беспрецедентной встречи стало предоставление Украине американских и европейских военных гарантий обороны, о которых договорились Трамп и европейцы, а это означает получение защиты, аналогичной статье 5 Договора о союзе НАТО.

Путин согласился на встречу с Зеленским, но на самом деле у него нет другого выбора, поскольку российский бюджет имеет самый большой дефицит в истории. Мало того, что русские не могут наступать на фронте, так ещё и Украина перешла в наступление. Путин просто старается не допустить, чтобы окончание войны выглядело как его поражение.

Однако это в любом случае крупнейшее поражение России за столетия, которое неизбежно приведёт к большим переменам и в нашем регионе», — написал Саакашвили.


Источник: СОВА
