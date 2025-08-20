Саакашвили: Путин старается не допустить, чтобы окончание войны выглядело как его поражение

Третий президент Грузии прокомментировал встречу президентов США и Украины, назвав её «триумфом президента Зеленского в Вашингтоне». В социальной сети Facebook Михаил Саакашвили написал:



«Переговоры Трампа и Зеленского напоминали встречу двух влюблённых. Главной темой беспрецедентной встречи стало предоставление Украине американских и европейских военных гарантий обороны, о которых договорились Трамп и европейцы, а это означает получение защиты, аналогичной статье 5 Договора о союзе НАТО.



Путин согласился на встречу с Зеленским, но на самом деле у него нет другого выбора, поскольку российский бюджет имеет самый большой дефицит в истории. Мало того, что русские не могут наступать на фронте, так ещё и Украина перешла в наступление. Путин просто старается не допустить, чтобы окончание войны выглядело как его поражение.



Однако это в любом случае крупнейшее поражение России за столетия, которое неизбежно приведёт к большим переменам и в нашем регионе», — написал Саакашвили.



