Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы распространили письменную декларацию «Автократический откат в Грузии»

20.08.2025 10:04





51 депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы (из 24 разных стран, входящие в 4 разные политические группы) распространяют письменную декларацию «Автократический откат в Грузии», согласно которой намерены обратиться в Комитет министров с призывом об исключении Грузии из Совета Европы, если ничего не изменится.



В декларации в качестве доказательства автократии названы кампания по уничтожению оппозиции, ограничение свободы выражения, репрессии в отношении гражданского общества и политические заключения/преследования.



Текст декларации:



"29 января 2025 года Парламентская ассамблея приняла Резолюцию 2585 (2025), утвердив полномочия грузинской делегации при условии, что Грузия до апреля 2025 года выполнит демократические критерии, включая освобождение политических заключённых и объявление новых парламентских выборов при улучшенных избирательных условиях.



Однако ситуация резко ухудшилась. Ключевые лидеры оппозиции были заключены в тюрьму. Гражданские активисты и журналисты подвергаются уголовному преследованию по политическим мотивам.



Речь идёт уже не о единичных случаях, а о целенаправленной кампании по устранению демократической оппозиции, ограничению свободы слова и подавлению гражданского общества.



Более того, грузинская делегация в одностороннем порядке вышла из Ассамблеи.

Такой путь репрессий и отказа от взаимодействия нарушает обязательства Грузии как члена Совета Европы и бросает вызов авторитету Ассамблеи.



Ассамблея обязана придерживаться своих правил и резолюций. Игнорирование авторитарного отката в государстве-члене подрывает саму основу этого института.



Если Грузия не сделает шагов по изменению своего авторитарного курса, мы будем оспаривать полномочия грузинской делегации по существу и призовём Ассамблею и Комитет министров начать процесс исключения Грузии за серьёзные нарушения основных принципов Совета Европы, указанных в статье 3 его Устава".





