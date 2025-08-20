Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Трамп спросил у Орбана, почему он блокирует вступление Украины в ЕC


20.08.2025   10:07


Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, в понедельник Дональд Трамп обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос блокирования Венгрией переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Основанием для контакта стала просьба европейских лидеров, которые вместе с Владимиром Зеленским находились на встрече в Белом доме. Они обратились к американскому президенту с просьбой как-то повлиять на Будапешт.

Сам Орбан уже после разговора отметил в фейсбуке, что свою позицию не изменит, так как, по его мнению, членство Украины в ЕС не обеспечивает гарантий безопасности.

В ходе разговора венгерская сторона также сообщила о готовности рассмотреть вариант организации в Будапеште нового раунда переговоров между Путиным и Зеленским.


