Папуашвили: Цель нашего членства в Европейском союзе – действительно более безопасное и защищённое будущее

«Цель нашего членства в Европейском союзе – действительно более безопасное и защищённое будущее», — написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети.



Как отмечает Папуашвили, тот факт, что ЕС был создан для мира, не означает автоматически наличие мира. По его словам, Европа не должна предаваться самодовольству. По заявлению Папуашвили, грузины очень хорошо знают, что от мира до войны — один миг.



«Цель нашего членства в Европейском союзе – действительно более безопасное и защищённое будущее. Однако до достижения цели есть путь. Знать координаты безопасной гавани ничего не значит, если по пути к ней ты загоняешь и корабль, и пассажиров в бурю.



Предусмотрительность, а не поспешность, провела грузинский народ через тысячелетия. В сегодняшнем безумном мире наша главная забота — это не повредиться и не разрушиться физически или духовно на пути к ЕС настолько, чтобы, войдя в союз, нам уже нечего было бы защищать.



То, что ЕС был создан ради мира, не означает автоматически наличие мира. Быть проектом мира — значит быть ответственной силой. Европа не должна предаваться самодовольству. Мы, грузины, очень хорошо знаем, что от мира до войны — один миг.



Пропагандистская кампания, многократно протоптанная, начатая посольством ЕС, — это лишь подтверждение того, что они не понимают или не хотят понимать, о чём больше всего беспокоится грузинский народ, и что означает ввести грузинское государство и народ в бурю.



Поэтому ещё раз объясняю: если хочешь быть проектом мира,



• в разгар войны не требуй эскалации с Россией от страны, которая уже прошла 3 войны — как это сделал Брюссель, не финансируй экстремизм — как это сделал Брюссель,



• не вмешивайся в выборы — как это сделал Брюссель,



• не клевещи на страну — как это сделал Брюссель,



• не лезь грубо в тысячелетиями сложившиеся ценности грузин — как это сделал Брюссель.



Казалось бы, как просто сказать, и как трудно сделать. Потому что нарисованного пропагандой «европейства» для этого недостаточно — нужно подлинное европейство. То есть разумность, справедливость, стойкость и сдержанность. Именно такие качества были у отцов-основателей ЕС 75 лет назад», — написал Папуашвили.















