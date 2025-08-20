Папуашвили: Не следует вмешиваться в выборы, как это делал Брюссель

20.08.2025 11:36





Спикер грузинского парламента вновь обвиняет Брюссель в финансировании экстремизма, вмешательстве в выборы и клевете. В социальной сети Шалва Папуашвили пишет:



«Цель нашего членства в Европейском Союзе — действительно более безопасное и надежное будущее. Однако, прежде чем достичь цели, есть еще путь. Знание координат безопасной гавани ничего не значит, если по пути к ней вы бросаете и корабль, и пассажиров в шторм. Благоразумие, а не спешка, вели грузинский народ сквозь тысячелетия.



В сегодняшнем безумном мире наша главная забота заключается в том, чтобы на пути к Европейскому Союзу мы не были настолько физически и духовно разрушены и не были бы настолько уничтожены, чтобы нам нечем было защищать тех, кто вступил в Европейский Союз. Тот факт, что Европейский Союз был создан для мира, не означает автоматически мир. Быть миротворческим проектом — значит быть ответственной силой. Европе не следует предаваться самоуспокоению. Грузины прекрасно знают, что от мира до войны — одно мгновение.



Многократная пропагандистская кампания лишь доказывает, что они не могут или не понимают, в чем заключается главная забота грузинского народа и что значит ввергнуть грузинское государство и грузинский народ в шторм. Поэтому объясню ещё раз. Если вы хотите быть миротворческим проектом:



Во время войны не следует требовать от прошедшей войну страны обострения отношений с Россией, как это делал Брюссель.



Не следует финансировать экстремизм, как это делал Брюссель.



Не следует вмешиваться в выборы, как это делал Брюссель.



Не следует клеветать на страну, как это делал Брюссель.



Не следует трогать тысячелетние ценности грузин, как это делал Брюссель.



Как будто легко сказать и трудно сделать, ведь для этого недостаточно пропагандистски изображаемого европеизма, нужен истинный европеизм, то есть «благоразумие, справедливость, твёрдость и сдержанность».



Точно такой же, как у отцов-основателей Европейского Союза 75 лет назад», — пишет Папуашвили.





