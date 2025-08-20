Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Самадашвили: Ни одна из рекомендаций Совета Европы не выполнена


20.08.2025   13:10


Очевидно, что рано или поздно в политической повестке дня встал бы вопрос, касающийся исключения Грузии из Совета Европы - то, что этот вопрос встал на повестке дня, должно быть серьезным сигналом тревоги для любого гражданина Грузии относительно того, куда ведут страну Иванишвили и его российский режим, - заявила одна из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Саломе Самадашвили, откликаясь на заявление 51 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Совет Европы это первое и самое важное европейское объединение, к которому мы присоединились много лет назад. Фактически, отсюда Грузия начала путь к членству в ЕС и европейскому пространству. Сегодня нашей страной правит режим, который фактически является продолжением российского режима Владимира Путина в Грузии, что подтверждается, в частности, тем, что ни одна из рекомендаций и требований Совета Европы до сих пор не выполнена, напротив, все шаги предприняты в противоположном направлении. Ясно, что рано или поздно в политической повестке дня встал бы вопрос, касающийся исключения Грузии из Совета Европы. К счастью, это не будет простая процедура, обсуждение потребует много времени. То, что этот вопрос встал на повестке дня, должно быть серьезным сигналом тревоги для любого гражданина Грузии относительно того, куда ведут страну Иванишвили и его российский режим», - отметила Самадашвили.


