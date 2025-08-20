Депутаты ПАСЕ: Если Грузия не изменит авторитарный курс, мы призовем Ассамблею и Комитет министров начать процесс исключения Грузии

20.08.2025 13:11





Если Грузия не добьется прогресса в вопросе изменения авторитарного курса, мы по существенным основаниям оспорим полномочия делегации Грузии и призовем Ассамблею и Комитет министров начать процесс исключения Грузии, - об этом говорится в заявлении 51 члена Парламентской ассамблеи Совета Европы.



В документе отмечается, что 29 января 2025 года Парламентская ассамблея приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия грузинской делегации при том условии, что Грузия к апрелю 2025 года удовлетворит демократическим стандартам, включая освобождение политзаключенных и объявление новых парламентских выборов в улучшенных избирательных условиях.



«Вместо этого ситуация резко ухудшилась. Были арестованы лидеры оппозиции высокого ранга . Активисты гражданского общества и журналисты оказались перед политически мотивированным уголовным преследованием. Это уже не серия изолированных инцидентов, а непрерывная кампания по устранению демократической оппозиции, ограничению свободы выражения и подавлению гражданского общества. Кроме того, грузинская делегация в одностороннем порядке покинула ассамблею. Этот путь репрессий нарушает обязательства Грузии как члена Совета Европы и противоречит полномочиям Ассамблеи», - говорится в декларации.



Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы подчеркивают, что Ассамблея должна соблюдать свои правила и резолюции.



«Игнорирование отступления к авторитаризму в государствах-членах подрывает основу этого института. Если Грузия не добьется прогресса в вопросе изменения авторитарного курса, мы оспорим полномочия делегации Грузии по существенным основаниям и призовем Ассамблею и Комитет министров начать процесс исключения Грузии за серьезные нарушения основополагающих принципов, указанных в статье 3 устава Совета Европы», - отмечается в декларации.





