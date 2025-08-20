Кобахидзе: Мы хотим вступить в Евросоюз с сохранением мира, развития и наших традиционных ценностей

«Когда в обмен на вступление в Евросоюз от нас требуют отказаться от собственных ценностей, или мира, благополучия, косвенно намекают на всё это, это неправильная дилемма», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Зугдиди.



По словам премьер-министра, Грузия хочет вступить в ЕС, сохраняя мир, развитие и сохраняя традиционные ценности.



«Когда в обмен на вступление в Евросоюз от нас требуют отказаться от собственных ценностей, или мира, благополучия, и косвенно намекают на всё это, это неправильная дилемма. Мы хотим вступить в ЕС, сохраняя мир, развитие и сохраняя наши традиционные ценности. Мы не отступим от своих принципов ни при каких обстоятельствах», — заявил премьер-министр.





