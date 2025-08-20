Кобахидзе: Сегодня радикальная оппозиция в руках детей, которых не отличает ни образование, ни опыт, ни что-либо еще

20.08.2025 15:04





Сегодня радикальная оппозиция в руках детей, которых не отличает ни образование, ни опыт, ни что-либо еще, - так премьер-министр Ираклий Кобахидзе оценил выдвижение Ираклия Купрадзе в качестве единого кандидата в мэры Тбилиси от «Лело - Сильная Грузия» и «Гахария для Грузии». По словам Ираклия Кобахидзе, «сегодня радикальная оппозиция крайне ослаблена».



«Все это показывает непоследовательность. Сначала говорят одно, потом делают другое. Конечно, это результат слабости. Сегодня радикальная оппозиция крайне ослаблена, и именно поэтому они не сформировались в своих решениях, то говорят одно, то другое, то делают третье. Это проявление слабости. Что касается выдвижения конкретного кандидата, это тоже проявление слабости. Реально, вы видите, что сегодня радикальная оппозиция в руках детей, которых не отличает ни образование, ни опыт, ни что-либо еще. Это очень хорошо, процессы развиваются в правильном направлении», - заявил Кобахидзе.



Что касается ожиданий относительно выборов 4 октября, Ираклий Кобахидзе заявил, что он абсолютно уверен в победе «Грузинской мечты».





