«Справедливые выборы»: Условия, необходимые для проведения выборов, в значительной степени не соблюдены

21.08.2025 13:20









«В стране в значительной мере не обеспечены условия, необходимые для проведения выборов, поэтому организация «Справедливые выборы» не будет наблюдать за муниципальными выборами стандартной миссией и методологией. Об этом представители организации заявили на брифинге.



По их словам, организация продолжит мониторинг и оценку текущих политических и избирательных процессов.



«4 октября 2025 года в Грузии должны состояться очередные выборы органов местного самоуправления. «Справедливые выборы» оценили существующую в стране среду и наличие условий, необходимых для проведения демократических выборов, к началу предвыборного периода. Важным ориентиром для отчёта стало требование Евросоюза к Грузии как к стране — кандидату на вступление в объединение, провести свободные, справедливые и конкурентные выборы.



По мнению «Справедливых выборов», три условия Кодекса избирательной практики Венецианской комиссии — уважение основных прав, стабильность избирательного законодательства и наличие процедурных гарантий — в значительной мере не соблюдаются, что существенно ограничивает возможность проведения свободных, справедливых и конкурентных выборов.



Политический контекст



Грузия встречает муниципальные выборы на фоне политического кризиса, демократического отката и тяжёлой ситуации с правами человека. Результаты парламентских выборов 2024 года из-за многочисленных нарушений избирательных стандартов оказались лишёнными широкой доверенности, что стало основанием для бойкота со стороны оппозиции и фактической однопартийности парламента. В этих условиях «Грузинская мечта» приняла репрессивные законодательные поправки, усилила давление на гражданское общество и СМИ, начала политические преследования оппозиционных лидеров. Параллельно в стране подавляются протесты насильственными методами и ограничиваются гражданские права. Всё это серьёзно повредило условию уважения основных прав, необходимому для реализации принципов демократических выборов. В таком контексте муниципальные выборы рискуют превратиться не в конкурентный и легитимный процесс, а в серьёзный политический кризис и предмет непризнания результатов.



Законодательная база



Муниципальные выборы пройдут в условиях масштабных законодательных изменений, принятых после парламентских выборов 2024 года, которые «Грузинская мечта» реализовала в однопартийном порядке, ускоренно и без инклюзивного процесса. Эти изменения значительно ухудшили параметры избирательной системы, ужесточили механизм запрета партий и ограничили деятельность наблюдательских организаций. Всё это снижает справедливость избирательного процесса и ещё больше подрывает доверие общества к институту выборов.



Избирательная система



Менее чем за год до выборов «Грузинская мечта» внесла фундаментальные изменения в систему выборов местных представительных органов, что приобрело характер манипуляции. С учётом политического контекста, все изменения были направлены на создание выгодных условий для правящей партии, чем грубо нарушено одно из условий Кодекса Венецианской комиссии для демократических выборов.



В интересах «Грузинской мечты» был отменён 40-процентный барьер в мажоритарной части выборов в сакребуло, резко увеличена доля мажоритарных мест в органах местного самоуправления, уменьшен размер многомандатных округов, а также повышен юридический избирательный барьер в пропорциональной части и модифицирована формула подсчёта голосов в пользу партии с лучшим результатом. Кроме того, в нарушение международных стандартов в год выборов были созданы новые одномандатные округа, что дополнительно нарушило принцип равного веса голосов. Это условие имеет ключевое значение для реализации принципа равенства голосования.



Избирательная администрация



После парламентских выборов 2024 года возможность сбалансированного формирования избирательных комиссий была серьёзно подорвана, что ещё больше усилило фактический контроль «Грузинской мечты» над комиссиями. По официальным результатам парламентских выборов, право на депутатские мандаты и, соответственно, на назначение членов избирательных комиссий получили пять партий, однако этим правом воспользовались лишь две — «Грузинская мечта» и партия «Сильная Грузия – Лело, для народа, за свободу». В результате Центральная избирательная комиссия состоит ныне из 10 членов, что серьёзно нарушает баланс между назначенными партиями и избранными по профессиональному признаку членами, предусмотренный ранее при 17-членном составе комиссии. Дополнительной проблемой остаётся фактическая зависимость «профессиональных» членов комиссии от правящей партии, что снижает доверие к органу, ответственному за организацию выборов.



Как и на последних парламентских выборах, на муниципальных выборах будет широко применяться электронное голосование. В ответ на системную проблему нарушения тайны голосования в 2024 году (видимые следы маркера на бюллетене) в 2025 году были проведены дополнительные технические изменения, однако их эффективность вызывает сомнения. Кроме того, после парламентских выборов обострилась проблема недоверия общества к электронным избирательным технологиям, и достаточные меры для её устранения предприняты не были.



Политические партии



«Грузинская мечта» усилила уголовное преследование оппозиции, в результате чего после парламентских выборов лидеры трёх партий, преодолевших барьер, оказались в тюрьме, а против председателя четвёртой партии ведётся следствие. Параллельно правящая партия продолжила антидемократическую риторику о запрете оппозиционных партий и в связи с этим приняла законодательные изменения, что повышает риск углубления авторитаризма.



Для регистрации на муниципальных выборах в ЦИК обратились 17 политических партий, из которых на данный момент зарегистрированы 14. При этом часть основных оппозиционных сил, включая «Единое национальное движение» и «Коалицию за перемены», отказалась от участия в выборах на фоне преследования и арестов оппозиционных лидеров и гражданских активистов.



В результате политических процессов после парламентских выборов 2024 года финансовое положение оппозиционных объединений ещё больше ухудшилось, и уровень неравенства между возможностями партий резко возрос. Четыре главные оппозиционные силы лишились бюджетного финансирования, в результате чего 80% госфинансирования партий оказалось в руках «Грузинской мечты». Усиливает неравенство и то, что за январь–июль текущего года 84% всех пожертвований пришлось только на правящую партию.



Медиасреда



В последние годы в Грузии резко ухудшилась свобода СМИ. Участились случаи насилия против журналистов. После выборов 2024 года «Грузинская мечта» приняла ряд законодательных изменений, ограничивающих деятельность СМИ.



Ситуация в сфере медиаплюрализма также ухудшилась. Критически настроенные к власти телеканалы оказались под финансовым и правовым давлением. В текущем году закрылся «Главный канал», часть региональных СМИ оказалась на грани выживания. Усилилось влияние власти на Общественного вещателя. Параллельно медиаэкосистема «Грузинской мечты» и анонимные страницы и аккаунты в социальных сетях активно распространяют антизападную пропаганду и проводят кампании по дискредитации, нередко перекликаясь с российскими нарративами.



Наблюдение за выборами



Возможность объективного и беспристрастного международного и местного наблюдения за выборами резко ограничилась. В нарушение практики последних двух десятилетий власти не пригласили международную миссию наблюдателей ОБСЕ\БДИПЧ. Параллельно ЦИК ограничила права наблюдателей, а «Грузинская мечта» усилила давление на местные наблюдательские организации. Стигматизирующие законы против гражданских организаций и ограничения на зарубежные гранты значительно затруднили их деятельность. В итоге механизм наблюдения, который должен был гарантировать прозрачность выборов, сам оказался под контролем и давлением властей, что серьёзно ограничивает процедурные гарантии, необходимые для проведения демократических выборов», — говорится в отчёте организации «Справедливые выборы».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





