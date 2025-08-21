Премьер-министр встретился с новыми послами Грузии во Франции и Египте

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Грузии во Французской Республике и постоянным представителем Грузии при ЮНЕСКО Ираклием Курашвили, а также с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Арабской Республике Египет Николозом Абхазава.



Глава правительства поздравил дипломатов с назначением на должности и пожелал им успехов.



Согласно информации администрации правительства, Ираклий Курашвили имеет 30-летний опыт работы в сфере дипломатии. На протяжении многих лет он занимал различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел и в дипломатических представительствах.



В 2023–2025 годах он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Латвийской Республике, в 2017–2022 годах — в Аргентинской Республике, а в 2012–2017 годах — в Швейцарской Конфедерации.



В 2022–2023 годах возглавлял Генеральный директорат по вопросам евроинтеграции Министерства иностранных дел. Ираклий Курашвили имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.



Николоз Абхазава на протяжении многих лет занимал различные должности в Министерстве иностранных дел. В 2012–2017 годах он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Корея, а в 2017–2022 годах занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Малайзии. Николоз Абхазава также имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.





