Премьер-министр встретился с новыми послами Грузии во Франции и Египте
21.08.2025 13:28
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с чрезвычайным и полномочным послом Грузии во Французской Республике и постоянным представителем Грузии при ЮНЕСКО Ираклием Курашвили, а также с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Арабской Республике Египет Николозом Абхазава.
Глава правительства поздравил дипломатов с назначением на должности и пожелал им успехов.
Согласно информации администрации правительства, Ираклий Курашвили имеет 30-летний опыт работы в сфере дипломатии. На протяжении многих лет он занимал различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел и в дипломатических представительствах.
В 2023–2025 годах он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Латвийской Республике, в 2017–2022 годах — в Аргентинской Республике, а в 2012–2017 годах — в Швейцарской Конфедерации.
В 2022–2023 годах возглавлял Генеральный директорат по вопросам евроинтеграции Министерства иностранных дел. Ираклий Курашвили имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Николоз Абхазава на протяжении многих лет занимал различные должности в Министерстве иностранных дел. В 2012–2017 годах он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Корея, а в 2017–2022 годах занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Малайзии. Николоз Абхазава также имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
