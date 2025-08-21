Комиссия по коммуникациям расследует возможное злоупотребление доминирующим положением компанией «Магтиком»

Комиссия по коммуникациям начала изучение и расследование возможного случая злоупотребления доминирующим положением компанией «Магтиком» путем повышения цен на интернет. Об этом сообщает сама комиссия.



Согласно распространённой информации, дело касается решений компании «Магтиком», в соответствии с которыми с 1 июня были повышены цены на мобильные интернет-пакеты, а с 1 августа — на фиксированный интернет.



«Исходя из действий компании «Магтиком», у Комиссии по коммуникациям складывается картина, указывающая на возможное установление несправедливых тарифов и возможное злоупотребление доминирующим положением со стороны компании», — говорится в заявлении, распространённом Комиссией по коммуникациям.







