Каладзе: Правительство Грузии не допустит государственного переворота в стране


21.08.2025   22:20


«Будет сделано всё для поддержания мира и спокойствия в стране», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе о плане действий, который будет реализован в случае приостановки Евросоюзом визовой либерализации для Грузии, подготовленном директором программ организации «IRI Georgia» и предполагающем проведение акций протеста в сентябре.

По его оценке, смена власти должна произойти путём выборов, а все попытки организовать революцию обречены на провал.

«Не стоит удивляться, ведь это не первый случай попытки организовать революцию. Эти желания и попытки всё ещё существуют, используя в радикалов, которые есть внутри страны в виде агентуры. Я думаю, что подобные попытки будут продолжаться, но грузинское правительство, грузинское государство не допустит государственного переворота в стране, не позволит каким-то группам, управляемым извне, организовать кровопролитие, противостояние между людьми. Этого не произойдёт. Будет сделано всё, чтобы все государственные институты были на высоте», — заявил Каладзе.


