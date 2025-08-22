|
|
|
Истек срок регистрации инициативных групп для участия в выборах в органы местного самоуправления
22.08.2025 12:34
В Центральной избирательной комиссии заявляют, что срок регистрации инициативных групп для участия в муниципальных выборах истёк.
Согласно информации комиссии, для выдвижения кандидатов в органы представительной власти муниципалитета – сакребуло, а также на выборах мэра самоуправляемого города/муниципалитета 4 октября 2025 года в избирательную администрацию обратились в общей сложности 50 инициативных групп.
«По всей территории Грузии для выдвижения независимых кандидатов на должность мэра в соответствующие избирательные комиссии обратились 8 инициативных групп. Регистрацию прошли 6 инициативных групп, 2 получили отказ в регистрации.
Что касается кандидатов в мажоритарные депутаты, то с целью выдвижения мажоритарного кандидата в соответствующие окружные избирательные комиссии обратились 42 инициативные группы, регистрацию прошли 39 инициативных групп, 3 получили отказ в регистрации. Независимые кандидаты, выдвинутые инициативными группами, должны представить списки сторонников для регистрации не позднее чем за 40 дней до выборов (до 25 августа)», – говорится в заявлении ЦИК.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна