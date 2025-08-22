Истек срок регистрации инициативных групп для участия в выборах в органы местного самоуправления

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что срок регистрации инициативных групп для участия в муниципальных выборах истёк.



Согласно информации комиссии, для выдвижения кандидатов в органы представительной власти муниципалитета – сакребуло, а также на выборах мэра самоуправляемого города/муниципалитета 4 октября 2025 года в избирательную администрацию обратились в общей сложности 50 инициативных групп.



«По всей территории Грузии для выдвижения независимых кандидатов на должность мэра в соответствующие избирательные комиссии обратились 8 инициативных групп. Регистрацию прошли 6 инициативных групп, 2 получили отказ в регистрации.



Что касается кандидатов в мажоритарные депутаты, то с целью выдвижения мажоритарного кандидата в соответствующие окружные избирательные комиссии обратились 42 инициативные группы, регистрацию прошли 39 инициативных групп, 3 получили отказ в регистрации. Независимые кандидаты, выдвинутые инициативными группами, должны представить списки сторонников для регистрации не позднее чем за 40 дней до выборов (до 25 августа)», – говорится в заявлении ЦИК.







