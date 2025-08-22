Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бачиашвили: Власть продолжает серию преступлений


22.08.2025   14:03


Как я не мог находиться рядом с т.н. зелёной границей, где меня якобы задержали, точно так я не мог и организовать нападение на себя, - так бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили отвечает на опубликованное Специальной пенитенциарной службой заявление, в котором говорится, что, вероятно, конкретные сотрудники пенитенциарной системы, находящиеся под их влиянием заключенные и Георгий Бачиашвили в деле с противостоянием, произошедшим в камере, могли действовать согласовано.

«Власть продолжает серию преступлений и на этот раз хочет скрыть одно из своих жестоких системных преступлений фабрикацией другого. Как я не мог находиться рядом с т.н. «зелёной границей», где меня якобы задержали, точно так я не мог и организовать нападение на себя.

Напомню, что за несколько дней до нападения прокуратура сначала прервала мою телефонную коммуникацию с семьёй и адвокатами, затем имели место озвученные директором тюрьмы известные требования, а затем в мою камеру привели осуждённого, который напал на меня сразу же после входа без какой-либо предпосылки. У меня также есть информация о том, что режим хочет знакомых мне людей, которые могут находиться в пенитенциарном учреждении, разместить в моей камере, и таким методом продолжить давление и коммуникацию. В подобном случае я немедленно опубликую информацию. Любое общение со мной может осуществляться только через моих адвокатов», - говорится в заявлении Георгия Бачиашвили, распространённом его адвокатом.


