Бачиашвили: Власть продолжает серию преступлений

22.08.2025 14:03





Как я не мог находиться рядом с т.н. зелёной границей, где меня якобы задержали, точно так я не мог и организовать нападение на себя, - так бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили отвечает на опубликованное Специальной пенитенциарной службой заявление, в котором говорится, что, вероятно, конкретные сотрудники пенитенциарной системы, находящиеся под их влиянием заключенные и Георгий Бачиашвили в деле с противостоянием, произошедшим в камере, могли действовать согласовано.



«Власть продолжает серию преступлений и на этот раз хочет скрыть одно из своих жестоких системных преступлений фабрикацией другого. Как я не мог находиться рядом с т.н. «зелёной границей», где меня якобы задержали, точно так я не мог и организовать нападение на себя.



Напомню, что за несколько дней до нападения прокуратура сначала прервала мою телефонную коммуникацию с семьёй и адвокатами, затем имели место озвученные директором тюрьмы известные требования, а затем в мою камеру привели осуждённого, который напал на меня сразу же после входа без какой-либо предпосылки. У меня также есть информация о том, что режим хочет знакомых мне людей, которые могут находиться в пенитенциарном учреждении, разместить в моей камере, и таким методом продолжить давление и коммуникацию. В подобном случае я немедленно опубликую информацию. Любое общение со мной может осуществляться только через моих адвокатов», - говорится в заявлении Георгия Бачиашвили, распространённом его адвокатом.





