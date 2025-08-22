Саакашвили: после меня никто и пальцем не пошевелил, чтобы развивать Сванети

22.08.2025 14:55





«Иванишвили передал Местия местному криминальному феодалу Виктору Джапаридзе», пишет в социальной сети Facebook третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



«Я получил известие из Местия о том, что там много отдыхающих, что меня очень радует. Хочу, чтобы все помнили: в Местия ничего бы не развивалось, если бы в наше время Сванети не очистили от грабителей и убийц.



Кроме того, Сванети была бы гораздо более развита, если бы Иванишвили не остановил проект Сванетского туннеля, который доставил бы нас из Кутаиси в Местия за два часа. Он также приостановил строительство курорта Тетнулди и заморозил проект гостиницы «Рэдиссон» в центре Местия.



Иванишвили передал Местия местному криминальному феодалу Виктору Джапаридзе, историческому апологету России. В общем, надо сказать, что после меня никто и пальцем не пошевелил, чтобы развивать Сванети.



Мой план – привлекать в Сванети 2 миллиона туристов в год и десятикратно увеличить доходы местного населения», — говорится в сообщении.





