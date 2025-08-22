The New York Times назвало обвинения в клевете главы сакребуло Гори отвлечением от истины

22.08.2025 15:14





Американское издание The New York Times (NYT) ответило на обвинения в клевете председателя городского собрания Гори Давида Размадзе. В разговоре с грузинской службой «Радио Свобода» в NYT заявили, что фрагмент интервью, вошедший в обширную статью о Грузии, опубликованную 20 августа, представляет собой точную цитату из интервью грузинского чиновника.



«Мы точно и подробно цитируем слова господина Размадзе из 90-минутного интервью газете The New York Times в здании городского совета Гори. Нападение на авторитет нашего журналиста – это преднамеренное нападение на независимую журналистику, направленное на отвлечение от истины и ослабление свободных СМИ», — заявили в NYT.



Напомним, американское издание опубликовало статью под заголовком «Как Грузия прошла путь от авангарда демократии до передовой линии автократии». Автор материала Скотт Андерсон цитирует председателя Горийского сакребуло, по его словам, заявившего, что в августе 2008 года: «Русские пришли сюда как миротворцы, и слава богу, что пришли, потому что хулиганы Миши грабили весь город».



После публикации статьи Давид Размадзе назвал материал «клеветой и ложью».



Источник: SOVA

