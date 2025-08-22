Британский продюсер: В Грузии есть всё, что нужно любой съёмочной группе

В Грузии состоялся бизнес-тур американских и британских кинопродюсеров, организованный в рамках государственной программы «Снимай в Грузии».



В состав делегации входил Гарет Фричард, представитель британской компании Sankara Pictures, которая рассматривает возможность реализации двух кинопроектов в Грузии.



«Я узнал о Грузии от своего коллеги, который снимал фильм в вашей стране три года назад. Он посоветовал мне посетить Грузию. Здесь есть всё, что нужно любой съёмочной группе, включая прекрасные места для съёмок. Кстати, я нашёл необычное место для нашего нового фильма, который мы планируем снимать в следующем году. Я уже написал режиссёру и сказал ему, что это именно то место, которое мы искали», — заявил Гарет Фричард.



Для справки, что с момента запуска программы «Снимай в Грузии» было поддержано 65 кинопроектов, а сумма вложенных инвестиций превысила 200 миллионов лари.





