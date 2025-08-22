Тина Бокучава: Давид Размадзе - лучшее лицо предательского режима Иванишвили

22.08.2025 17:45





Открыто пророссийский, предательский, позорный человек в лице Давида Размадзе от имени оккупанта оскорбляет грузинскую армию, грузинских героев, Георгия Анцухелидзе, грузинское государство, - так оценила председатель «Национального движения» Тина Бокучава заявление председателя сакребуло Гори Давида Размадзе, сделанное им в интервью газете The New York Times.



«То, что Давид Размадзе представляет «Грузинскую мечту» на посту председателя сакребуло Гори, само по себе не удивительно, ведь он лучшее лицо позорного, предательского режима Иванишвили. Существует много вопросов касательно того, почему называемые оппозицией члены сакребуло бежавшего из страны Георгия Гахария, не поддерживают инициативу депутатов членов сакребуло от «Единого национального движения» об импичменте этого позорного предателя. Вчера в течение всего дня они прятались, чтобы день закончился так, чтобы процедурно не был дан ход импичменту. Теперь заявляют, что выехали из города, что, повторюсь, вызывает множество вопросов касательно того, не находится ли по сей день в коллаборации с предательской «русской мечтой» партия бывшего суперсиловика, бежавшего из страны Георгия Гахария», — заявила Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





