Хабеишвили: Наша сила – публичность и правда

23.08.2025 18:39





Провокации, придуманные Мдинарадзе, Кобахидзе и Оханашвили, «фейк»-фильмы, снятые в лесу, в подвале, и гнилые игры людей не запугают, так как нам не нужны тайные встречи, наша сила – публичность и правда, - об этом в социальной сети пишет председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, боевое оружие – это правда.



«Испугались «мечтатели», они понимают, что приближается мирное свержение власти, и сейчас у них остался только один путь, только один!!! - Планировать, организовывать каких-то типов «Рембо», руками Поханашвили снимать, делать документальные фильмы, запугивать общество!!!



Где-то в «лесу" или в «подвале» посадят какой-то невнятный «состав» и заставляют их нести чушь – снимают их и пытаются выдать за срытую съемку!!! Поэтому, мы не должны вестись на эти глупости, спектакли Мдинарадзе, Кобахидзе, Оханашвили!!! – Никаких валяний в лесу, зеленой краски на лицах и «гнилых игр» нам не нужно!!! Наше оружие – слово и правда!!!



Это и есть наше боевое оружие!!! «Тайные встречи» и «ути-пути» нам не нужны, а, наоборот, - публичность, прозрачность и открытость!!! 4 октября на дне победы я буду со своими 16-ти и 14-летними сыновьями!», - пишет Хабеишвили.





