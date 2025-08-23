Мдинарадзе займет пост главы Службы государственной безопасности Грузии

23.08.2025 18:40





Мамука Мдинарадзе займет пост главы Службы государственной безопасности Грузии. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Мдинарадзе сменит Анри Оханашвили, подал в отставку с поста главы Службы государственной безопасности Грузии сегодня.



В заявлении говорится, что Оханашвили займет должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности.



«На фоне сегодняшних глобальных вызовов, мировая и региональная безопасность сталкивается с новыми вызовами, которые оказывают особое влияние на безопасность нашей страны. С учетом этого, аналитическая обработка информации об этих вызовах и разработка рекомендаций по мерам противодействия имеют большое значение для правительства Грузии. Уверен, что мой опыт и знания помогут мне успешно справиться с аналитической работой по вопросам национальной безопасности.



В то же время я остаюсь особым симпатизантом Службы государственной безопасности Грузии. Хочу выразить благодарность личному составу службы за важную совместную успешную работу за этот короткий период времени. Желаю успехов будущему руководителю и каждому сотруднику службы», — говорится в заявлении Оханашвили.





