24 августа – День Конституции Грузии


24.08.2025   10:34


24 августа – День Конституции Грузии. 24 августа 1995 года в 17:50 парламент 159 голосами против 8 принял Конституцию Грузии.

Государственная конституционная комиссия первоначально работала над новой редакцией Конституции 1921 года, но в конечном итоге было решено принять новую Конституцию.

Конституция Грузии вступила в силу 17 сентября 1995 года, в день наделения вновь избранного парламента Грузии полномочиями, когда члены Государственной конституционной комиссии и парламента Грузии подписали официальный текст Конституции в том дворце правительства, где Верховный Совет Республики Грузия объявил Акт о восстановлении независимости Грузии.


