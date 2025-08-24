24 августа – День Конституции Грузии

24 августа – День Конституции Грузии. 24 августа 1995 года в 17:50 парламент 159 голосами против 8 принял Конституцию Грузии.



Государственная конституционная комиссия первоначально работала над новой редакцией Конституции 1921 года, но в конечном итоге было решено принять новую Конституцию.



Конституция Грузии вступила в силу 17 сентября 1995 года, в день наделения вновь избранного парламента Грузии полномочиями, когда члены Государственной конституционной комиссии и парламента Грузии подписали официальный текст Конституции в том дворце правительства, где Верховный Совет Республики Грузия объявил Акт о восстановлении независимости Грузии.





