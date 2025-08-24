Кобахидзе: Первая статья конституции любой страны отражает главный вызов страны, примечательно

Первая статья конституции любой страны отражает главный вызов страны. Примечательно, что первая статья нашей конституции посвящена государственному суверенитету, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своём выступлении на мероприятии, посвящённом Дню Конституции.



«Первая статья начинается со слов – государственный суверенитет. Конечно, всё это основано на нашем историческом опыте. На протяжении 70 лет, до принятия Конституции 1995 года, а затем уже и её нынешней редакции, нашим главным вызовом, естественно, было нарушение суверенитета Грузии, и абсолютно логично, что первая статья посвящена идее и принципу государственного суверенитета. И сегодня этот вызов остаётся главным вызовом, и я рад, что Конституция Грузии остаётся главным гарантом государственного суверенитета Грузии. Мы должны оберегать Конституцию, мы должны оберегать государственный суверенитет, и я уверен, что ещё на долгие годы, надеюсь, и на века наша Конституция будет твёрдо стоять на страже государственного суверенитета Грузии», – заявил премьер-министр.







