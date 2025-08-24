Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Первая статья конституции любой страны отражает главный вызов страны, примечательно


24.08.2025   12:58


Первая статья конституции любой страны отражает главный вызов страны. Примечательно, что первая статья нашей конституции посвящена государственному суверенитету, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своём выступлении на мероприятии, посвящённом Дню Конституции.

«Первая статья начинается со слов – государственный суверенитет. Конечно, всё это основано на нашем историческом опыте. На протяжении 70 лет, до принятия Конституции 1995 года, а затем уже и её нынешней редакции, нашим главным вызовом, естественно, было нарушение суверенитета Грузии, и абсолютно логично, что первая статья посвящена идее и принципу государственного суверенитета. И сегодня этот вызов остаётся главным вызовом, и я рад, что Конституция Грузии остаётся главным гарантом государственного суверенитета Грузии. Мы должны оберегать Конституцию, мы должны оберегать государственный суверенитет, и я уверен, что ещё на долгие годы, надеюсь, и на века наша Конституция будет твёрдо стоять на страже государственного суверенитета Грузии», – заявил премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна