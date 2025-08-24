Омбудсмен призвал участников выборов воздержаться от использования языка вражды

24.08.2025 15:16





По заявлению Народного защитника Левана Иоселиани, очень важно, чтобы предвыборная среда протекала без насилия и языка ненависти.



Иоселиани призвал политиков и политические партии максимально воздержаться от использования языка вражды.



«Касательно предвыборной среды хочу сказать одно, о чём всегда говорю и подчёркиваю: очень важно, чтобы предвыборная среда протекала без насилия и языка ненависти. Я призываю все политические партии, всех политиков, людей, включенных в кампанию, максимально воздержаться от использования языка вражды. К сожалению, мы уже видим случаи, когда происходят такие факты, и я сделаю дополнительные заявления по этому поводу в предвыборный период, а также во время выборов. Надеюсь, что выборы пройдут в спокойной обстановке», - заявил Иоселиани.





