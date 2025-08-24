|
Кобахидзе имени правительства Грузии и грузинского народа поздравил украинский народ с Днем независимости
24.08.2025 17:42
От имени правительства Грузии и грузинского народа искренне поздравляю народ Украины с Днем независимости, - об этом пишет в Х премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Глава правительства желает украинскому народу мира, стабильности, процветания и светлого будущего.
«От имени правительства Грузии и грузинского народа искренне поздравляю украинский народ с Днем независимости. Желаем мира, стабильности, процветания и светлого будущего и подтверждаем нашу солидарность и дружбу с украинским народом», - отмечает премьер.