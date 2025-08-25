Трамп обвинил телеканалы ABC и NBC в создании «фальшивых новостей»

25.08.2025 11:20





Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес американских телеканалов ABC и NBC, обвинив их в создании «фальшивых новостей» и призвав Федеральную комиссию по связи (FCC) аннулировать их вещательные лицензии.



В публикации в социальной сети Трамп заявил, что указанные каналы публикуют преимущественно негативные материалы о его президентстве и назвал их «двумя худшими и наиболее предвзятыми каналами в истории».



«Несмотря на мою высокую популярность и то, что, по мнению многих, [мой президентский срок] является одним из лучших 8 месяцев в истории президентства, два худших и наиболее предвзятых канала в истории, ABC и NBC, публикуют фальшивые новости, сообщая обо мне на 97% негативно»,- отметил глава Белого дома.



Трамп заявил, что эти каналы действуют в США как «ответвление Демократической партии», и подчеркнул, что их лицензии должны быть отозваны Федеральной комиссией по связи (FCC).



«Я абсолютно за это, потому что они слишком предвзяты и лгут, представляя реальную угрозу нашей демократии», — отметил он.



Трамп также заявил, что эти каналы не платят «лицензионные сборы», которые, по его мнению, должны составлять «миллионы долларов». «Из-за несправедливого освещения республиканцев и/или консерваторов они должны лишиться лицензий, но, как минимум, за привилегию использовать самые ценные вещательные сети в любое время и в любом месте они должны платить высокую цену», — добавил американский лидер.





