Павленишвили: кадровые изменения в «Грузинской мечте» указывают на ослабление вертикали власти правящей команды

25.08.2025 12:21





По заявлению заместителя генерального секретаря «Национального движения» Ираклия Павленишвили, кадровые изменения в «Грузинской мечте» указывают на ослабление вертикали власти правящей команды. Указанным заявлением он прокомментировал представление Мамуки Мдинарадзе на пост главы СГБ Грузии вместо Анри Оханашвили.



«Нет ни одного человека, который бы следил за кадровой чисткой, кадровыми перестановками, происходящими внутри банды Иванишвили, у которого не сложилось бы впечатления, что они не могут выпрямить вертикаль власти, не могут наладить, стабилизировать режим. Это, конечно, отголосок того внутреннего сопротивления, которое существует в Грузии, и которое является непоколебимым, в том числе, это и результат международного давления и введения санкций. В конечном итоге, мы видим то, что банда Иванишвили не может стабилизироваться, не может наладиться. Эта клановая борьба еще больше ослабляет режим и обусловливает то, что на должности, на которые кадры избирают на 6-летний срок, формально избирают на несколько месяцев», - заявил Павленишвили.



Напомним, что 23 августа глава Службы государственной безопасности Грузии Анри Оханашвили заявил о своей отставке, в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил на указанную должность кандидатуру лидера большинства в парламенте Грузии Мамуки Мдинарадзе.





