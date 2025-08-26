Партии «Гахария за Грузию» и «Лело» представили мажоритарных кандидатов в Тбилисское сакребуло

26.08.2025 10:27





Партии «Гахария за Грузию» и «Лело» выдвинули кандидатов в мажоритарные депутаты Тбилисского сакребуло.



Среди мажоритарных кандидатов есть представители как от партии «Лело», так и от партии «Гахария за Грузию».



От партии «Лело» мажоритарными кандидатами стали:



Мтацминда — Лана Галдава;

Ваке (традиционная часть) — Вахтанг Сургуладзе;

Сабуртало (Ведзиси, Казбеги, Важа-Пшавела) — Рамаз Мандария;

Крцаниси — Тамар Боковели;

Исани (Вазисубани) — Георгий Сиоридзе;

Самгори (Варкетили) — Нино Катамадзе;

Самгори (3-й массив, Верхнее плато) — Гулико Зумбадзе;

Дидубе (Церетели) — Бека Беридзишвили;

Надзаладеви — Ника Черкезишвили;

Надзаладеви (Санзона) — Кетеван Туразашвили;

Глдани (Авчала, ЗАГЭС) — Георгий Рехвиашвили;

Глдани (нечетные микрорайоны) — Джуба Лоладзе;

Глдани (Мухиани) — Григол Гегелия.



От партии «Гахария за Грузию» в разных округах Тбилиси будут баллотироваться следующие кандидаты:



Верхний Ваке — Заза Тавадзе;

Костава, Бахтриони, Долидзе, Хилиани — Саломе Кобаладзе;

Диди Дигоми, Вашлиджвари, село Дигоми — Роин Кочорашвили;

Авлабари — Софо Хоргуани;

Нафтлуги — Вика Филфани;

Нижний Самгори — Гига Кация;

Згвисубани — Эка Удесиани;

Лило-Орхеви — Даджи Ковзиридзе;

Чугурети — Русудан Тевзадзе;

Четные микрорайоны района Глдани — Кока Кобаладзе;

Лоткин — Пикрия Гоголадзе;

Дигомский округ — Георгий Шарашидзе.



Партии «Лело — Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» 18 августа выдвинули единым кандидатом в мэры Тбилиси генерального секретаря партии «Лело» Ираклия Купрадзе. Общим кандидатом на пост председателя Тбилисского сакребуло стал член политсовета партии «Гахария за Грузию» Георгий Шарашидзе.





