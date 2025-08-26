|
Партии «Гахария за Грузию» и «Лело» представили мажоритарных кандидатов в Тбилисское сакребуло
26.08.2025 10:27
Партии «Гахария за Грузию» и «Лело» выдвинули кандидатов в мажоритарные депутаты Тбилисского сакребуло.
Среди мажоритарных кандидатов есть представители как от партии «Лело», так и от партии «Гахария за Грузию».
От партии «Лело» мажоритарными кандидатами стали:
Мтацминда — Лана Галдава;
Ваке (традиционная часть) — Вахтанг Сургуладзе;
Сабуртало (Ведзиси, Казбеги, Важа-Пшавела) — Рамаз Мандария;
Крцаниси — Тамар Боковели;
Исани (Вазисубани) — Георгий Сиоридзе;
Самгори (Варкетили) — Нино Катамадзе;
Самгори (3-й массив, Верхнее плато) — Гулико Зумбадзе;
Дидубе (Церетели) — Бека Беридзишвили;
Надзаладеви — Ника Черкезишвили;
Надзаладеви (Санзона) — Кетеван Туразашвили;
Глдани (Авчала, ЗАГЭС) — Георгий Рехвиашвили;
Глдани (нечетные микрорайоны) — Джуба Лоладзе;
Глдани (Мухиани) — Григол Гегелия.
От партии «Гахария за Грузию» в разных округах Тбилиси будут баллотироваться следующие кандидаты:
Верхний Ваке — Заза Тавадзе;
Костава, Бахтриони, Долидзе, Хилиани — Саломе Кобаладзе;
Диди Дигоми, Вашлиджвари, село Дигоми — Роин Кочорашвили;
Авлабари — Софо Хоргуани;
Нафтлуги — Вика Филфани;
Нижний Самгори — Гига Кация;
Згвисубани — Эка Удесиани;
Лило-Орхеви — Даджи Ковзиридзе;
Чугурети — Русудан Тевзадзе;
Четные микрорайоны района Глдани — Кока Кобаладзе;
Лоткин — Пикрия Гоголадзе;
Дигомский округ — Георгий Шарашидзе.
Партии «Лело — Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» 18 августа выдвинули единым кандидатом в мэры Тбилиси генерального секретаря партии «Лело» Ираклия Купрадзе. Общим кандидатом на пост председателя Тбилисского сакребуло стал член политсовета партии «Гахария за Грузию» Георгий Шарашидзе.
