Каладзе: У нас есть огромная ответственность перед избирателями

26.08.2025 15:30





Каха Каладзе, кандидат в мэры Тбилиси от партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», продолжает встречи с активистами партии в рамках предвыборной кампании. Сегодня Каладзе посетил офисы партии в Глданском, Надзаладевском, Дидубийском, Чугуретском и Исанском районах.



Главными темами встреч стали предвыборная обстановка и подготовка к ней, текущие процессы в стране и планируемые нововведения в столице.



«Каждый должен понимать, насколько важны выборы в органы местного самоуправления — именно от них зависит развитие столицы и благополучие каждого жителя Тбилиси.



У нас есть огромная ответственность перед избирателями, а вы — те, кто должен донести до граждан все наши новшества и планы на ближайшие 4 года.



Поэтому ваша вовлечённость, ваше участие в предвыборном процессе крайне важны.



Как вы знаете, за последние годы мы реализовали множество отличных проектов в Тбилиси. Все видят, какую масштабную работу мы проделали, чтобы город стал более зелёным, с упорядоченной инфраструктурой, обновлённым транспортом и модернизированными улицами. Конечно, остаются вызовы, и мы должны ответить на них слаженными усилиями и чётким пониманием проблем. Главное — за нами стоит сильная поддержка населения и политическая команда, ориентированная исключительно на развитие страны и интересы своих граждан», — заявил Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





