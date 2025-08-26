Паата Салия встретился с министром национальной безопасности Израиля

Министр юстиции Грузии Паата Салия провёл официальную встречу с министром национальной безопасности Государства Израиль Итамаром Бен-Гвиром.



Во время встречи стороны подчеркнули дружественные отношения между Грузией и Израилем и обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере юстиции.



Паата Салия ознакомил израильскую сторону с приоритетами министерства юстиции Грузии, особо выделив: проведённые реформы в пенитенциарной системе страны; важность программ, направленных на ресоциализацию и реабилитацию заключённых.



В рамках визита израильская делегация также посетила пенитенциарное учреждение №8 в Глдани, где на месте ознакомилась с инфраструктурой, условиями содержания и стандартами управления.





