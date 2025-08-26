|
|
|
Паата Салия встретился с министром национальной безопасности Израиля
26.08.2025 15:30
Министр юстиции Грузии Паата Салия провёл официальную встречу с министром национальной безопасности Государства Израиль Итамаром Бен-Гвиром.
Во время встречи стороны подчеркнули дружественные отношения между Грузией и Израилем и обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере юстиции.
Паата Салия ознакомил израильскую сторону с приоритетами министерства юстиции Грузии, особо выделив: проведённые реформы в пенитенциарной системе страны; важность программ, направленных на ресоциализацию и реабилитацию заключённых.
В рамках визита израильская делегация также посетила пенитенциарное учреждение №8 в Глдани, где на месте ознакомилась с инфраструктурой, условиями содержания и стандартами управления.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна