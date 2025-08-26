Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Паата Салия встретился с министром национальной безопасности Израиля


26.08.2025   15:30


Министр юстиции Грузии Паата Салия провёл официальную встречу с министром национальной безопасности Государства Израиль Итамаром Бен-Гвиром.

Во время встречи стороны подчеркнули дружественные отношения между Грузией и Израилем и обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере юстиции.

Паата Салия ознакомил израильскую сторону с приоритетами министерства юстиции Грузии, особо выделив: проведённые реформы в пенитенциарной системе страны; важность программ, направленных на ресоциализацию и реабилитацию заключённых.

В рамках визита израильская делегация также посетила пенитенциарное учреждение №8 в Глдани, где на месте ознакомилась с инфраструктурой, условиями содержания и стандартами управления.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна