Леван Саникидзе: Мы сделаем всё, чтобы конкретные санкции были использованы против Иванишвили и вертикали «Грузинской мечты»

27.08.2025 11:39





Мы сделаем всё, чтобы конкретные санкции были использованы не против наших сограждан, а против вертикали власти «Грузинской мечты» Иванишвили, - об этом в беседе с журналистами заявил один из лидеров «Единого национального движения» Леван Саникидзе.



По его словам, Бидзина Иванишвили и Россия хотят, чтобы у граждан Грузии больше не было безвизового сообщения со странами Евросоюза.



«Мы проводим активную работу для того, чтобы вопрос безвизового сообщения и визовой либерализации не распространялся на 4 миллиона наших сограждан, которые используют это большое благо по разному важному предназначению – это возможность увидеться с членами семьи, туристические цели, в случае внезапного ухудшения состояния здоровья, спасение жизни людей, поиск доходов, студенческие работы и так далее, что наши сограждане используют ежедневно. Иванишвили и Россия однозначно хотят, чтобы этой возможности у наших сограждан больше не было. Мы сделаем всё, чтобы конкретные санкции были использованы не против наших сограждан, а против вертикали власти «Грузинской мечты» Иванишвили, что этот удар от Запада почувствовали только представители правящей партии», - заявил Саникидзе.





