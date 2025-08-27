Суд разрешил прокуратуре наложить арест на банковские счета нескольких НПО

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии о наложении ареста на банковские счета Н(Н)ЮЛ "Фонд гражданского общества", Н(Н)ЮЛ "Международное общество справедливых выборов и демократии" , Н(Н)ЮЛ "Институт развития свободы демократии", Н(Н)ЮЛ "Защитники демократии" , Н(Н)ЮЛ "Демократическая инициатива Грузии", Н(Н)ЮЛ "Сапари" , Н(Н)ЮЛ "Центр социальной справедливости".



Указанную информацию распространяет сама прокуратура Грузии.



Дело касается следствия по факту мобилизации финансов на саботаж, попытку саботажа при отягчающих обстоятельствах, помощь во вражеской деятельности зарубежной организации, организации, находящейся под контролем из-за рубежа, и деятельность, направленную против конституционного порядка и основ национальной безопасности Грузии.





