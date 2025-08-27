Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Вольский: Прокуратура располагает информацией об использовании средств НПО для радикальных акций


27.08.2025   16:04


«Политический контекст исходит не от расследования, а от деятельности НПО, которая вышла за рамки их уставов», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.

По словам Вольского, прокуратура рассмотрит вопрос, непосредственно связанный с вопросами национальной безопасности.

Он отметил, что у прокуратуры имеется достоверная информация об использовании средств НПО для радикальных акций, что привело к столкновениям, попытке поджога здания парламента и многочисленным нарушениям, связанным с революционным сценарием.

«Эти организации сами придумали этот сценарий. Они требовали нападения на полицию, физического противостояния, вызова полиции и результата, о котором они не скрывали своего мнения, — чтобы процесс дошёл до кровопролития и закончился чьей-то смертью. Это должен был быть именно такой сценарий, как развивался на Майдане», — отметил Гия Вольский.


