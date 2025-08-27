|
Вольский: Прокуратура располагает информацией об использовании средств НПО для радикальных акций
27.08.2025 16:04
«Политический контекст исходит не от расследования, а от деятельности НПО, которая вышла за рамки их уставов», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.
По словам Вольского, прокуратура рассмотрит вопрос, непосредственно связанный с вопросами национальной безопасности.
Он отметил, что у прокуратуры имеется достоверная информация об использовании средств НПО для радикальных акций, что привело к столкновениям, попытке поджога здания парламента и многочисленным нарушениям, связанным с революционным сценарием.
«Эти организации сами придумали этот сценарий. Они требовали нападения на полицию, физического противостояния, вызова полиции и результата, о котором они не скрывали своего мнения, — чтобы процесс дошёл до кровопролития и закончился чьей-то смертью. Это должен был быть именно такой сценарий, как развивался на Майдане», — отметил Гия Вольский.
