В Грузию не пустили семью узбекского блогера

29.08.2025 15:40





В Грузию не пустили семью узбекского блогера, преследуемого на родине властями, Миразиза Базарова. Супругу, мать и самого блогера остановили на пограничном пункте Садахло при въезде из Армении.



Сначала в Армению поехала супруга Миразиза Саида, через несколько дней вместе с матерью туда отправился и сам блогер.



Миразиз Базаров уже долгое время подвергается преследованию властей на родине, в Узбекистане. На него совершались нападения, его привлекали к уголовной ответственности, применяли разные формы давления, включая переломы ног и разбитую голову. Под давление попадала и его мать — известная журналистка Гульнора Абдуназарова, специалист в области таможенного и налогового законодательства Узбекистана. Экономический журналист, она вынуждена была частично «переквалифицироваться» в правозащитницу из-за преследования сына.



Семья въехала в Грузию 25 сентября прошлого года. Сначала это было свадебное путешествие и медовый месяц блогера и его супруги, но затем мать Миразиза тяжело заболела, и семья осталась в стране.

Семья продолжала работать удалённо. Сначала жили в Батуми, потом переехали в Тбилиси.



Стоит отметить, что изначально из Армении не впустили супругу Миразиза, Саиду, ей заявили, что у неё нет денег на счёте и отсутствует страховка.

Когда 27 августа вся семья вместе подошла к границе, они, учитывая опыт Саиды, подготовились: взяли с собой деньги (наличные и на карте), страховку и билеты из Грузии. На 12 сентября у них были куплены билеты из Тбилиси в Ташкент.



Однако сотрудники патрульной полиции на грузинской границе стали требовать у них ВНЖ и, внимание, «рабочую визу», хотя такого документа в Грузии пока не существует и его введение ожидается только в следующем году. То есть получить его сейчас невозможно.

Дословно им несколько раз повторили: «Если вы находитесь в Грузии более двух месяцев, у вас должен быть ВНЖ или рабочая виза». Хотя в законе такого требования нет.

Один из сотрудников записал на нательную камеру диалог с семьёй:

— Вы не допущены в Грузию, вам понятно?

— Понятно, — ответили все трое.



Однако, в документах об отказе всем троим указали, что «не предоставлено полной информации», а также «не предоставлена страховка».



Стоит отметить, что Миразиз Базаров в Тбилиси открыл группу психологической поддержки для политэмигрантов и в шутку назвал её ФБК 2.0. Встречи проводились каждую неделю.



Также в шутку блогер уведомил об этом госструктуры РФ, на что Минобороны РФ его неожиданно его поблагодарило, а Минюст рассказал на 4 листах, как опасен и запрещен сам ФБК.



Кроме того, на границе Гульнора Абдуназарова сообщила, что как журналист и публицист она номинирована на премию одного из русскоязычных журналов, награждение назначено на 10 сентября. Именно поэтому и были выбраны такие даты для вылета из Тбилиси. Однако сотрудников грузинской пограничной службы это не заинтересовало.



Что именно послужило запретом для въезда семьи из Узбекистана неизвестно, но они намерены обжаловать действия сотрудников пограничного пункта Садахло.





