В Черном море зафиксировали новый разлив нефти после аварии на терминале под Новороссийском

В акватории Черного моря произошел новый разлив нефти. Инцидент случился у берегов Новороссийска во время погрузочных работ на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По данным источников ТАСС в экстренных службах, площадь загрязнения составила порядка одного квадратного километра, а в воду могло попасть более тонны нефти.



Как пишет агентство, утечка началась после разрыва грузового шланга при заправке турецкого танкера T.Semahat. На место были направлены аварийные службы, выставлено около 800 метров боновых заграждений. К ликвидации последствий привлечены 87 специалистов, 12 буксиров, четыре катера, а также нефтесборные установки и плавучие емкости. На морском терминале КТК был введен режим ЧС.



В пресс-службе Росморречфлота утверждают, что утечка была оперативно локализована и угрозы экипажу танкера не возникло. В то же время КТК объявил о приостановке работы выносного причального устройства ВПУ-2, через которое осуществлялась перевалка. Теперь на терминале действует только один причал — ВПУ-1, поскольку ВПУ-3 еще с середины августа находится на плановом ремонте.



По данным КТК, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, угрозы возгорания также не зафиксировано.



Каспийский трубопроводный консорциум является крупнейшим маршрутом экспорта нефти из Казахстана и России на мировые рынки. В число его акционеров входят Россия («Транснефть»), Казахстан («Казмунайгаз»), Chevron, «Лукойл», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.



Это не первый экологический инцидент в регионе за последние месяцы. Ранее, 15 декабря 2024 года, после крушения танкеров в Керченском проливе в Черное море вылилось не менее 4000 тонн мазута, что привело к экологической катастрофе: массовой гибели птиц и морских обитателей, загрязнению побережий Крыма, Одессы и Абхазии. Сильнее всего ЧП ударило по береговой линии Анапы, где власти были вынуждены запретить купание. Работы по ликвидации тех последствий продолжаются до сих пор. По оценкам Росприроднадзора, полностью собрать разлившееся топливо невозможно.





